Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Наиболее популярной моделью на петербургском авторынке в 2019 году стал KIA Rio. Об этом 17 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За год дилеры Санкт-Петербурга продали порядка 4 тыс. моделей KIA Rio. Это на 18% меньше, чем в 2018 году.

Вторую строчку списка самых покупаемых на петербургском рынке моделей занимает кроссовер Hyundai Creta — 3,9 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем в позапрошлом году. Третье место у седана Volkswagen Polo. Его приобрели 3,9 тыс.петербуржцев. Здесь падение продаж составило 24%.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли седан Hyundai Solaris (3,7 ед.) и кроссовер Volkswagen Tiguan (3,5 тыс. ед.).

Всего же на автомобильном рынке в Санкт-Петербурге по итогам ушедшего года было продано 96,2 тыс. единиц новых авто, что на 10% меньше показателя 2018 года.

Напомним, в прошлом году самым продаваемым в Москве автомобилем стал седан Volkswagen Polo. За прошедший год в Москве было приобретено 13,5 тыс. таких авто, что на 12% больше результат 2018 года.

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