Ташкент, , 10:39 — REGNUM Легализовать майнинг в Узбекистане планируют путем предоставления статуса участника майнинг-пула, который планируется создать в республике. Об этом говорится в проекте постановления президента «О мерах по дальнейшему развитию сферы оборота крипто-активов», который опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Участникам майнигн-пула будут предоставляться льготы по оплате за электроэнергию без применения повышающего коэффициента. Кроме того, все операции с крипто-активами, а также получение доходов от этой деятельности не будут облагаться налогами.

Согласно проекту документа, в республике также планируется создать регулятивный орган по развитию цифровых технологий Uzbekistan Blockchain Valley. Организация будет запускать пилотные проекты по внедрению блокчейна, оборота крипто-активов и других технологий.

Напомним, в декабре 2019 года правительство Узбекистана утвердило постановление, которое устанавливает повышенный тариф по электрической энергии для майнеров. Согласно нововведениям, с марта 2020 года майнеры будут платить за электроэнергию в три раза больше.

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