Банда-Ачех, Индонезия, , 10:33 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Ачех нацелено на получение инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в размере трех млрд долларов США, сообщает Antara.

«ОАЭ планируют инвестировать средства в сектор недвижимости, включая поддержку туризма и развитие курортов в Сабанге и Банда-Ачехе», — заявил исполняющий обязанности губернатора Ачеха Нова Ирианшах.

Губернатор также выразил надежду, что инвестиции ОАЭ будут направлены на другие сектора промышленности, которые широко открыты в Ачехе, такие как агробизнес, продукция марки «халяль», нефтехимии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Объединенные Арабские Эмираты согласовали с Индонезией инвестиционный план в размере 22,89 млрд долларов США.

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