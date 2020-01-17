Берлин, , 10:27 — REGNUM У компаний-операторов «Северных потоков» есть отличные шансы добиться выведения из-под ограничений ЕС, особенно в контексте предстоящего закрытия угольных станций в Евросоюзе, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 января, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя обращение компаний-операторов к властям Германии.

Как сообщалось ранее, компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» подали обращение в Федеральное сетевое агентство Германии, в котором попросили помочь вывести проекты из-под действия директивы Евросоюза. Компании ссылаются на то, что инфраструктура газопроводов была построена ранее мая 2019 года.

« У компаний-операторов — отличные шансы добиться такого исключения. Зависеть это будет в первую очередь от давления немецкого и французского правительства на бюрократию Евросоюза. «Газпром» уже неоднократно добивался подобных смягчений со стороны ЕС, и для обоих этих газопроводов тоже, скорее всего, будет сделано исключение.

Одним из основных мотивов будет то, что это исключение выгодно для самого ЕС. В качестве аргументов будет упомянут тот факт, что эти проекты обеспечат экономическую безопасность Евросоюза.