Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Пока не все жители Свердловской области готовы к переходу на раздельный сбор мусора. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора, раздельный сбор мусора уже реализуется в некоторых муниципалитетах на уровне контейнерных площадок. Тем не менее, не все свердловчане пока готовы к такому переходу.

«Не все жители могут уместить четыре мусорных бака в квартирах», — привёл пример губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге заявили о переходе о переходе на раздельный сбор мусора с 2020 года — отдельно сортироваться будут пищевые и непищевые отходы. Об этом заявил свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов.