Москва, , 10:23 — REGNUM Швейцарский Цюрих стал лидером рейтинга самых дорогих городов мира по версии статистического ресурса Numbeo.

Так, первые пять мест в отчете компании по «индексу стоимости жизни» в январе заняли швейцарские города: Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн.

Далее идут Ставангер, Осло и Тронхейм (все — Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Самым дорогим российским городом в рейтинга признана Москва (251-е место). Всего в рейтинге 440 городов.

«Индекс стоимости жизни» рассчитывается на основе цен в магазинах, стоимости проезда на транспорте, расходов на ЖКУ и покупательной способности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, самым посещаемым туристами городом России в 2019 году стала Москва. За год столицу посетили 25 млн туристов, на 6% больше, чем в 2018 году, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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