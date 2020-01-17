Москва, , 10:21 — REGNUM Арбитраж Москвы 6 февраля 2020 года рассмотрит претензии Минобороны России к предприятию из Санкт-Петербурга с 143-летней историей — АО «Компрессор». Сумма спора составляет почти 30 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 27 декабря 2020 года, а к производству его приняли 10 января 2020 года. Сумма претензий — 29 676 000 рублей. Подробности дела пока неизвестны.

Между тем 8 ноября 2019 года министерство уже обращалось с двумя заявлениями к этому же предприятию, но они до сих пор не рассмотрены. В одном из них речь идёт о небольшой сумме — 307,9 тыс. рублей, во втором, по которому слушания назначены на 21 января 2020 года, — о 74,19 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в 1992 году для производства насосов и компрессоров в Санкт-Петербурге. По данным с сайта АО, она ведёт свою историю с 1877 года, когда Владимиром и Петром Барановскими был основан завод, с первых дней работавший на оборону страны. В разные годы предприятие выпускало пушечные гильзы, гранаты, снаряды. На сегодня среди продукции завода — компрессоры для подводных атомоходов четвёртого поколения «Юрий Долгорукий» и «Северодвинск».