Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Продажа корпорацией Morgan Stanley арабскому фонду Mubadala 49%-ной доли в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея» на Лиговском проспекте Петербурга, позволила городу достичь рекордного с 2013 года показателя по объему вложений в коммерческую недвижимость. Об этом сообщает издание «Комерсантъ».

Сделка, которая состоялась в конце 2019 года, по оценке издания, по стоимости могла превысить 30 млрд рублей, благодаря чему, общая инвестиционная активность в городе за 2019 год выросла более чем на 40%.

Morgan Stanley продолжит заниматься управлением ТРК «Галерея», а вырученные от продажи доли средства выплатит инвесторам.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), изначально планировавший принять участие в сделке, на завершающей стадии из нее вышел», — отметил источник.

Mubadala — инвестиционный фонд, основанный властями Абу-Даби (ОАЭ), ТРЦ «Галерея» стал не первым вложение фонда в российские активы, в его портфель инвестиций уже вошли 25% аэропорта «Пулково», доля в 22,5% в сети фитнес-клубов World Class и сеть онкологических клиник.

Читайте ранее в этом сюжете: Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания