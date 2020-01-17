Ташкент, , 10:15 — REGNUM Внешний товарооборот Узбекистана по итогам 2019 года составил $42,2 млрд, что на 26,2% больше, чем в 2018 году. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Экспорт за год вырос на 28%, до $17,9 млрд, импорт — на 25%, до 24,3 млрд. Более 28% экспорта пришлось на изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов, 19,9% — на услугу, 14,1% — на услуги, 9,1% — текстильную продукцию, 8,5% — продовольственные товары.

На механическое оборудование пришлось 23,1% от общего объема импорта, на транспортные средства и запасные части — 10,8%, услуги — 10%, черные металлы и изделия из них — 9,1%, электрооборудование — 5,5%, продовольственные товары — 5,2%.

Среди стран мира на Китай приходится 18,1% от общего объема товарооборота Узбекистана, на Россию — 15,7%, Казахстан — 8%, Южную Корею — 6,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2019 года внешний товарооборот Узбекистана составила $38,27 млрд, что на 33,4% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.