Москва, , 10:08 — REGNUM ПАО «ФосАгро» успешно размещает еврооблигации объемом $500 млн сроком на 5 лет со ставкой купона 3,05% годовых. Вчера в рамках сделки был проведен прайсинг; расчеты планируется завершить 23 января 2020 г.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:

«С 2013 года, когда мы разместили дебютный выпуск еврооблигаций, компания прошла колоссальный путь по трансформации бизнеса, укрепив свои позиции в качестве одного из наиболее низкозатратных и устойчивых вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в мире. Компания успешно завершила цикл масштабных инвестиций, усилив собственное положение как на российском рынке, так и на международной арене, сформировала прочную базу для долгосрочного устойчивого роста.

Андрей Гурьев Я рад сообщить о том, что ФосАгро сделала очередной успешный шаг на публичных рынках капитала, став первой российской компанией, закрывшей книгу заявок по рекордно низкой ставке размещения долларовых облигаций. Спрос на ценные бумаги на пике превысил предложение более чем в 4 раза, был сформирован широким кругом инвесторов со всего мира, что является подтверждением высокой инвестиционной привлекательности корпоративного долга ФосАгро и ее надежности».

Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле, руководивший Лондонской фондовой биржей в период с 2009 по 2017 гг., подчеркнул, что успешность сделки подтверждается еще и тем обстоятельством, что условия облигаций содержат улучшенный для ФосАгро пакет ковенант, что говорит о высоком доверии к ФосАгро со стороны инвесторов, качестве компании как первоклассного заемщика и ее финансовой устойчивости. Вышедшая почти 9 лет назад на LSE компания полностью соответствует девизу биржи «dictum meum pactum» («Мое слово — мое обязательство»), резюмировал Ксавье Роле.

Спрос на облигации при рекордно низких ориентирах доходности достигал $2 млрд с участием широкого круга институциональных инвесторов, банков, компаний по управлению активами и фондов из России, Европы, США и Азии. По завершении сделки, привлеченные средства компания направит на оптимизацию кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне.

Планируемому выпуску еврооблигаций ФосАгро были присвоены кредитные рейтинги «BBB-» от Standard & Poor's, «Baa3» от Moody's и «BBB-(EXP)» от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам Компании.

Организаторами размещения выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.

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