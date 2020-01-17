Москва, 17 января 2020, 10:08 — REGNUM ПАО «ФосАгро» успешно размещает еврооблигации объемом $500 млн сроком на 5 лет со ставкой купона 3,05% годовых. Вчера в рамках сделки был проведен прайсинг; расчеты планируется завершить 23 января 2020 г.
Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:
Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле, руководивший Лондонской фондовой биржей в период с 2009 по 2017 гг., подчеркнул, что успешность сделки подтверждается еще и тем обстоятельством, что условия облигаций содержат улучшенный для ФосАгро пакет ковенант, что говорит о высоком доверии к ФосАгро со стороны инвесторов, качестве компании как первоклассного заемщика и ее финансовой устойчивости. Вышедшая почти 9 лет назад на LSE компания полностью соответствует девизу биржи «dictum meum pactum» («Мое слово — мое обязательство»), резюмировал Ксавье Роле.
Спрос на облигации при рекордно низких ориентирах доходности достигал $2 млрд с участием широкого круга институциональных инвесторов, банков, компаний по управлению активами и фондов из России, Европы, США и Азии. По завершении сделки, привлеченные средства компания направит на оптимизацию кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне.
Планируемому выпуску еврооблигаций ФосАгро были присвоены кредитные рейтинги «BBB-» от Standard & Poor's, «Baa3» от Moody's и «BBB-(EXP)» от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам Компании.
Организаторами размещения выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.
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