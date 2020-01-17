Воронеж, , 09:53 — REGNUM Инфляция на уровне 0,2% зафиксирована в Воронежской области в декабре 2019 года, всего за минувший год этот показатель составил 2,6%, тогда как в 2018 году — 4,6%. Об этом ИА REGNUM 17 января сообщили в Воронежстате.

Цены на продовольственные товары за 2019 год выросли на 1,1%. Годом ранее эта цифра составила 6,4%. В декабре 2019 года рост составил 0,3%. Активнее всего росли цены на куриные яйца, гречневую крупу, яблоки, чеснок, свежие помидоры и огурцы, рост составил от 3,7 до 18%. В декабре фиксировалось снижение цен на сахар, рис, пшено, апельсины, репчатый лук. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в декабре составила 3629 рублей, за год этот показатель снизился на 1,1%.

Рост цен на непродовольственные товары за год составил 3,4% (годом ранее — 4,2%), в декабре цены в целом выросли на 0,3%. Незначительный рост зафиксирован на мягкую мебель, еврошифер, газовое моторное топливо, шины для легковых автомобилей. Выросли цены на йод, аллохол, линекс, отечественный анальгин и сульфацетамид. Рост тарифов на услуги за год, по данным Воронежстата, составил в целом 3,3% (2,7% в 2018 году), в декабре изменений не произошло.