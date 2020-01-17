Москва, , 09:52 — REGNUM Треть жалоб на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России составляют претензии к качеству содержания и ремонта домов, а также недостатки в работе управляющих компаний. Об этом сообщают 17 января «Известия» со ссылкой на директора «ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу.

«Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме», — сказала она.

В 2019 году было подано около 40 тыс. жалоб на ремонт и обслуживание домов, что составляет 19% от всех обращений. В первых двух кварталах прошлого года доля обращения по теме повышения тарифов и ошибок в счетах составила 15%.

Напомним, ранее российское правительство предложило штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. До конца марта 2020 года, согласно данным «Известий», профильному министерству поручено разработать соответствующий законопроект.

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