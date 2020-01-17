Ульяновск, , 09:43 — REGNUM В Новоспасском районе Ульяновской области выявлена компания, которая управляла многоквартирными домами без лицензии. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, общество «Южный» занимается управлением трёх многоквартирных домов в посёлке Новоспасское. При этом прокуратурой установлено, что данной деятельностью компания занимается без соответствующей лицензии.

Прокурор района потребовал в представлении в адрес директора принять меры к устранению и привлечь к строгой ответственности в виновных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенгилеевском районе Ульяновской области частную компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за срыв срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. Работы должны были сдать до 25 декабря 2018 года, но ремонт не был завершён и в декабре 2019 года.