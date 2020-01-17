Москва, , 09:46 — REGNUM Постановление о выделении правительством 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола подписал Дмитрий Медведев перед тем, как покинул пост премьер-министра РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В датированном 15 января постановлении говорится, что правительство выделит средства на строительство ледокола проекта 10 510 «Лидер» с 2020 по 2027 год. Госзаказчиком строительства является Росатом, застройщиком — ФГУП атомного флота. Мощность головного атомного ледокола проекта составит 120 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Медведев заявил об отставке правительства, это произошло после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.

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