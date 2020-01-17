Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Свой объём вложений в государственные бумаги США увеличила в ноябре 2019 года по сравнению с октябрём на $794 млн — до $11,491 млрд Россия. Это следует из опубликованных 17 января данных американского минфина.

При этом на долю краткосрочных облигаций приходится $8,512 млрд, на долю долгосрочных — $2,979 млрд.

При этом отметается, что вложения России в облигации США увеличиваются в течение четырех подряд месяцев.

Отметим, весной 2018 Россия стала проводить резкое снижение своих вложений в американский госдолг. С апреля по май 2018 года они снизились с $96 млрд до $14,9 млрд. В августе 2019 года РФ впервые с февраля прошлого года увеличила свои вложения в американские облигации до $9,3 млрд.