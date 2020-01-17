Сеул, , 09:39 — REGNUM В Европе дилеры начали прием предзаказов на гибридные универсалы и кроссоверы на основе Kia Ceed (Kia Ceed Sportswagon и XCeed). Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

Обе модели оснастят агрегатом от Kia Niro. Он состоит из 140-сильного бензинового мотора рабочим объёмом 1,6 л и 265 Нм крутящего момента, а также гибридной составляющей, производительность которой составляет 60 «лошадей». Гибридный агрегат будет работать с 6-скоростным «роботом».

Оба авто будут иметь литий-ионные аккумуляторные батареи на 24,7 Ач. На одной зарядке автомобили смогут проехать до 60 км.

Дизайн гибридных вариантов Kia Ceed отличаются от версий с двигателем внутреннего сгорания закрытой решёткой радиатора.

Напомним, компании Kia и Hyundai инвестировали 100 млн евро в стартап британской компании Arrival. Денежные средства направлены на разработку электромобилей на платформах, предложенных британцами.

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