Москва, , 09:31 — REGNUM Российская валюта продолжает корректироваться на фоне отставки правительства и более масштабных операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Присутствуют определенные риски, что Антон Силуанов не вернется на пост министра финансов, вследствие чего могут произойти некоторые изменения в текущей политике ведомства. Опасения слишком преувеличены: работа Силуанова полностью удовлетворяла правительство.

С другой стороны, чиновники решили гораздо серьезнее взяться за нацпроекты, а значит возникают предпосылки для увеличения инфляции, что может повлиять на монетарную политику ЦБ РФ.

Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки поддерживают высокий спрос на отечественный госдолг, так что если появятся признаки смены ДКП, то энтузиазма у инвесторов может поубавиться.

Дополнительным негативом служат покупки валюты Центробанком, которые в текущем месяце увеличились почти в два раза, до 21 млрд рублей. В ближайшее время поддержку курсу начнут оказаться конверсионные операции экспортеров в рамках стартовавшего налогового периода с пиком выплат 27−28 января.

В целом, ситуация на рынке достаточно оптимистичная благодаря фактическому подписанию первой фазы торгового соглашения КНР и США, а значит в обозримой перспективе причин для серьезного падения курса нет. Ожидаем его на отметке в 61,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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