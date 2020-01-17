Краснодар, , 09:30 — REGNUM Более 10,2 тыс. рабочих мест рассчитывают получить власти Краснодарского края от реализации проектов «Южного экспортно-импортного хаба», сообщила пресс-служба администрации региона.

«Проект «Развитие южного экспортно-импортного хаба» имеет федеральное значение и направлен на развитие потенциала региона. Здесь мы говорим о Краснодарском крае, как о главных воротах страны для российского экспорта и импорт», — отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Виталий Воронов.

Проект «Развитие южного экспортно-импортного хаба» предполагает проведение до 2030 года реконструкции ряда крупных морских портов, расширение аэропорта Краснодар, строительство новых железнодорожных и автомагистралей. Логистические проекты затронут и ряд районов региона — Кущёвский, Белоглинский, Туапсинский, Диснский, Северский, Староминский. В последнем планируют построить логистический парк проектной мощностью 15 тыс. тонн груза.