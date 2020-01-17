Москва, , 09:18 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Toyota в 2019 году продали в России 103 597 моделей, что на 5% ниже уровня 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, бренд Toyota занял шестое место по реализации своих автомобилей среди всех автопроизводителей в РФ. При этом доля продаж марки составила 5,9% от всех проданных в России новых машин.

Первое место среди моделей японского бренда в 2019 году занял бизнес-седан Camry. Он был приобретён 34 017 российскими автолюбителями, что на 1% больше результата 2018 года. В итоге данная модель стала лидером в своём сегменте с долей в 43,2%.

Вторую строчку по продажам среди моделей Toyota занимает кроссовер RAV4. Эту модель в России в 2019 году приобрели 30 627 покупателей, что на 2% меньше аналогичного периода 2018 года.

Осенью прошлого года стартовал запуск пятого поколения RAV4. Это помогло модели вернуть не только лидерство в сегменте, но и установить исторический рекорд продаж на авторынке РФ уже в декабре 2019 года.

На третьем месте разместился вседорожник Toyota Land Cruiser Prado — 15 146 единиц (-14%). Он лидирует в своем сегменте с долей 18%.

Ранее автокомпания Toyota начала в США отзывную кампанию 696 тыс. машин Toyota и Lexus из-за возможных проблем, которые связаны с топливным насосом. Под отзывную кампанию попали: 4Runner, Camry, Highlander, Cruiser, Sienna, Tacoma, Tundra, Avalon, Corolla и Lexus LS 500,500, RC 350 и 300.

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