Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM Выпускники аграрных высших учебных заведений в Казахстане отказываются работать по специальности. Об этом заявил председатель правления НАО «НАНОЦ» (Национальный аграрный научно-образовательный центр) Толеутай Рахимбеков на встрече с председателем Сената республики Даригой Назарбаевой, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента Казахстана.

В своем выступлении Рахимбеков отметил, что в стране отсутствует надежная система передачи знаний и коммерциализации технологий. По его мнению, в районных профильных колледжах необходимо восстановить систему сельских информационно-консультационных пунктов.

Глава НАНОЦ отметил, что всего 70 выпускников международной образовательной стипендии «Болашак» из 10 тыс. пришли работать в аграрную сферу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать в верхней палате совет по вопросам аграрно-промышленного комплекса.

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