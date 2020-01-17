Амстердам, 17 января 2020, 08:57 — REGNUM В Нидерландах приступил к работе новый инвестиционный фонд под названием Invest-NL. Фонд ставит себе задачей поддержку предприятий, занятых в сфере инноваций или энергетического поворота. Капитал фонда составляет 1,7 млрд евро. Возглавляет его бывший лидер Партии труда и вице-премьер страны Ваутер Бос (Wouter Bos).
Фонд намерен обращать особое внимание на инвестиции, которые слишком рискованны для финансовых рынков. Капитал предоставлен фонду государством, при условии что деньги будут вкладываться только в окупаемые проекты.
Речь, в частности, идёт о новых проектах которые успешно прошли стадию разработки, но которым требуются дополнительные средства для улучшения или развития.