Амстердам, , 08:57 — REGNUM В Нидерландах приступил к работе новый инвестиционный фонд под названием Invest-NL. Фонд ставит себе задачей поддержку предприятий, занятых в сфере инноваций или энергетического поворота. Капитал фонда составляет 1,7 млрд евро. Возглавляет его бывший лидер Партии труда и вице-премьер страны Ваутер Бос (Wouter Bos).

Фонд намерен обращать особое внимание на инвестиции, которые слишком рискованны для финансовых рынков. Капитал предоставлен фонду государством, при условии что деньги будут вкладываться только в окупаемые проекты.

Речь, в частности, идёт о новых проектах которые успешно прошли стадию разработки, но которым требуются дополнительные средства для улучшения или развития.