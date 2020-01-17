Пермь, , 08:56 — REGNUM В администрации Пермского края начал работать робот-чиновник. Он проводит консультации и выдает пропуски, ведет запись на прием в доме советов. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время робот работает в тестовом режиме. Производитель робота подчеркнул, что «механический консьерж» работает быстрее и точнее, чем человек.

В свою очередь министр информационного развития и связи Прикамья Александр Маслов заявил, что робот не заменит человека и будет выполнять только некоторые функции.

Внедрение сервисной робототехники преследует цель упростить процесс обслуживания, а также исключить негативный человеческий фактор из оказания услуг. Стоит отметить, что осенью 2018 года в краевом МФЦ начал работать проморобот Хелпер, который оказывает консультационные услуги посетителям.