Москва, , 08:49 — REGNUM Банк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ «ПФС-БАНК». Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные операции с наличными деньгами, а также допускал нарушения законов в области противодействия отмыванию доходов.

По величине активов «ПФС-БАНК» занимал 348 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 28 российских банков.

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