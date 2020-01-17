Уфа, , 08:49 — REGNUM Комплекс технологических связанных производств по переработке древесины планируют создать в Уфе. Об этом 16 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, данный инвестиционный проект был представлен на «Инвестиционном часе» в администрации Уфы учредителем компании «Имущественная компания «Би энд Би».

Инвестор предложил программу по развитию индустриального парка С 11.

По словам представителя компании, объем инвестиций составит 300 миллионов рублей. При этом будут созданы порядка 178 новых рабочих мест. Компания планирует построить производственный комплекс, который будет располагаться на десяти тысячах квадратных метров.

Отмечается, что глава городской администрации Ульфат Мустафин поддержал проект и дал поручение по его реализации.

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