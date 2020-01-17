Владивосток, , 08:55 — REGNUM В 2019 году Приморский край побил собственный рекорд по посещению иностранными туристами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по туризму.

Читайте также: Владимир Путин поручил вывести турбизнес Приморья из «серой» зоны

Всего столицу Дальнего Востока посетили 941 тыс. зарубежных туристов. В сравнении с данными за 2018 год прирост составил 20,9%.

«Такого результата удалось достичь усердной работой большой команды. Важнейшими направлениями для нас остаются благоустройство мест туристского показа, проведение и поддержка фестивалей, мероприятий, которые, в свою очередь, привлекут в Приморье новых гостей», — пояснил зампредседателя регионального правительства Константин Шестаков.

Наибольшей популярностью Приморье пользуется у китайских, корейских и японских туристов. Стали больше интерес проявлять гости из Индии, Индонезии, КНДР, США, Канады и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 декабря президент Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма в Приморье.