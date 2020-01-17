Сеул, , 08:36 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,25%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

По их словам, данное решение было принято 17 января в ходе заседания Комитета по денежно-кредитной политике, прошедшего под председательством главы ЦБ Ли Чжу Ёля.

Известно, что в прошлом году Банк Кореи дважды понижал учётную ставку. В июле и октябре ЦБ понизил ставку на 0,25%, а в ноябре — заморозил её.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с улучшением некоторых экономических показателей, среди которых восстановление потребительского спроса и цен на полупроводниковую продукцию.