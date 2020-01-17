Курган, , 08:32 — REGNUM В Курганской области руководителям сельскохозяйственных районов и сельхозпроизводителям была поставлена задача увеличения среднемесячной заработной платы в АПК Зауралья в 2020 году не менее чем на 5%, а в производстве пищевых продуктов на 4%.Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента АПК.

Кроме того, директор профильного департамента Владимир Архипов поднял вопрос, требующий незамедлительного решения, — своевременной выплаты зарплаты сотрудникам сельхозпредприятий в Звериноголовском районе.

По данным Свердловскстата, средняя зарплата в сельском хозяйстве Курганской области составляет 23 396 тыс. рублей при средней зарплате работников организаций Курганской области 30 252 рублей.