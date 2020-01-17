Москва, , 08:32 — REGNUM Предприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке собрало 200-тысячный автомобиль с момента начала их производства в сентябре 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба японского бренда.

«Юбилейным» авто стал семиместный кроссовер Mazda CX-9 в исполнении Executive. Машина окрашена в цвет под названием «Machine Gray».

Автомобиль оснащён вентилируемыми передними креслами, камерой кругового обзора, экраном размером в восемь дюймов, проекционным экраном на переднее стекло, а также системами контроля «слепых» зон, системой удержания полосы движения и многим другим.

Салон Mazda CX-9 отделан кожей Nappa и вставками из японского ясеня.

Напомним, на данный момент на СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» производят кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9, а также седан Mazda6.

Напомним, с января по ноябрь прошлого года продажи новых легковых автомобилей японских марок на российском рынке упали на 10% по сравнению с прошлогодним уровнем. Всего за этот период в России было реализовано порядка 270 тыс. авто японских марок.

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