Пермь, , 08:18 — REGNUM В Перми муниципальные чиновники заключили первые соглашение о выкупе земли и недвижимости, расположенных в центре региональной столицы, сообщает издание Business Class.

Изъятие участков с недвижимостью осуществляется с целью городского благоустройства. В Перми планируют подвергнуть реконструкции улично-дорожную сеть.

По данным департамента земельных отношений администрации Перми, по первым соглашением уже начались выплаты. В частности, перечисления осуществили собственникам двух участков — по ул. Николая Островского, 93 (на земле установлено одноэтажное нежилое здание с магазином и кафе) и ул. Петропавловской, 77 (торговые павильоны).

Напомним, 9 октября 2019 года мэрия издала распоряжение, согласно которому подлежит изъятию 61 земельный участок. Оценку 15 объектов проводила Пермская торгово-промышленная палата. Остальные участки с недвижимостью оценят в первом квартале 2020 года. Примечательно, что не все предприниматели, чьи участки попадают под выкуп, согласились с решением мэрии.

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