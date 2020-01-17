Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 16 января завершились ростом на 0,62%. Цена остается торговаться в боковом тренде, поскольку угас военный конфликт между США и Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

После подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем активность покупателей останется на низком уровне. Их беспокоит рост добычи нефти, а также укрепление доллара.

МЭА заявило, что добыча превысит спрос на нефть со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), даже если ее члены полностью выполнят пакт с Россией и другими союзниками, не входящими в ОПЕК, по ограничению добычи.

Сегодня, 17 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,61 (-0,15%). Внимание трейдеров будет сосредоточено на американской статистике. Позитивная статистика плюс для нефти, даже несмотря на укрепление доллара.

В 21:00 по мск выйдет отчет по числу активных буровых установок от Baker Hughes. Цена находится на уровне, с которого покупатели способны вернуть её на $67,60.

Перед выходными вряд ли стоит ожидать активности со стороны покупателей, но пока цена выше $64, они остаются сильными.

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