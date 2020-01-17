Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 16 января открылись ростом по рублевым парам на фоне умеренного падения цен на нефть, а также снижения оптимизма, наблюдавшегося до подписания соглашения между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль подешевел вместе со всеми валютам emerging markets. Он частично отыграл потери после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

На американской сессии укреплению рубля помешала американская статистика. Индекс розничных продаж за декабрь и индекс деловой активности в Филадельфии за январь.

Данные превысили ожидания рынка, чем оказали поддержку курсу доллара, а также фондовым индексам, которые достигли новых рекордных уровней.

Пара доллар/рубль закрылась на уровне 61,66 руб. Цена остается торговаться в боковом тренде, как и цена на нефть.

Сегодня, 17 января, внимание трейдеров будет сосредоточено на индексе промышленного производства США, индексе деловой активности в Мичигане, а также количестве строительств новых домов.

Рубль будет испытывать давление из-за предстоящих выходных, а так тенденция к укреплению рубля сохраняется. Налоговый период на его стороне.

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