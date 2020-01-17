Амстердам, , 08:07 — REGNUM 503 свиновода в Нидерландах подали заявки на выкуп своих ферм, что на 200 человек больше, чем ожидалось ранее. В случае ликвидации своего предприятия фермеры могут рассчитывать на субсидию.

На данную меру отведено 180 миллионов евро. Изначально она являлась составной частью пакета мер по борьбе с запахами на и около свиноводческих фермах. Однако в связи с азотным кризисом в Нидерландах среди фермеров возрос интерес к возможности получения субсидии за закрытие фермы.

Заявителей не позднее чем через 13 недель известят о принятии или отклонении их заявки. В случае положительного ответа во второй четверти текущего года они могут приступить к ликвидации своего предприятия.