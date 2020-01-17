Саратов, , 07:51 — REGNUM Арбитраж Саратовской области 21 января 2020 года начнёт рассматривать иск Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства (Астрахань) к ООО «Мечетка» по признанию недействительным (ничтожным) договора пользования рыбоводным участком в Овраге Мечетка. Договор был заключён три года назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 1 ноября 2019 года. Среди требований также — прекратить обязательства «по предоставлению рыбоводного участка» по договору пользования рыбоводным участком №69/2016 от 31 октября 2016 года. Третьими лицами в дело приглашены министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз», областная прокуратура и терруправление Росимущества.

К конца января 2020 года ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» должно предоставить в суд документы, подтверждающие наличие права на спорный объект в процессе функционирования мелиоративных систем, включая ирригационные системы, прокуратура — материалы проверки по итогам которой подготовлено представление от 28.08.2018 года №7/1−10−2018, управление Росимущества — документы о предоставлении ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» в оперативное управление водного объекта — Овраг Мечетка (Мечеткинское Водохранилище Энгельсского района).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мечетка», выступающее в деле ответчиком, было учреждено в ноябре 2013 года для пресноводного рыболовства. Владелец и гендиректор — Наталия Плотко.

Напомним, в Бурятии в роли истца в споре за рыбоводные участки выступил природоохранный прокурор, а управление Росрыболовства — ответчиком. Истец требует признать недействительным договор передачи, заключённый с частным предпринимателем.