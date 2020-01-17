Саратов, 17 января 2020, 07:51 — REGNUM Арбитраж Саратовской области 21 января 2020 года начнёт рассматривать иск Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства (Астрахань) к ООО «Мечетка» по признанию недействительным (ничтожным) договора пользования рыбоводным участком в Овраге Мечетка. Договор был заключён три года назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск поступил 1 ноября 2019 года. Среди требований также — прекратить обязательства «по предоставлению рыбоводного участка» по договору пользования рыбоводным участком №69/2016 от 31 октября 2016 года. Третьими лицами в дело приглашены министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз», областная прокуратура и терруправление Росимущества.
К конца января 2020 года ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» должно предоставить в суд документы, подтверждающие наличие права на спорный объект в процессе функционирования мелиоративных систем, включая ирригационные системы, прокуратура — материалы проверки по итогам которой подготовлено представление
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мечетка», выступающее в деле ответчиком, было учреждено в ноябре 2013 года для пресноводного рыболовства. Владелец и гендиректор — Наталия Плотко.
Для справки: водохранилище на Овраге Мечетка находится недалеко от посёлка Квасниковка. По открытым данным, водный объект — левобережный приток Волги и федеральная собственность.
Напомним, в Бурятии в роли истца в споре за рыбоводные участки выступил природоохранный прокурор, а управление Росрыболовства — ответчиком. Истец требует признать недействительным договор передачи, заключённый с частным предпринимателем.