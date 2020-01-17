Амстердам, , 07:48 — REGNUM За последние три месяца число занятых в Нидерландах выросло до отметки в 9 миллионов человек, что является рекордом в истории страны.

Количество безработных за эти три месяца снизилось на 22 000 человек и в декабре составляло 302 000 человек. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро. Безработным считается человек, который не имеет оплачиваемой работы, ищет работу и готов немедленно приступить к работе, если она будет ему предложена.

Ещё 3,7 миллиона человек в возрасте от 15 до 75 лет также не имеют работу, но поскольку они по разным причинам не ищут работы, они не учтены в данных Центрального статистического бюро.