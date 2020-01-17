Москва, , 07:46 — REGNUM Оптоволоконная линия связи за полярным кругом с выходом на Северный Ледовитый океан появится в ближайшие годы, заявил на Гайдаровском форуме в Москве глава Якутии Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За полярным кругом «Ростелеком» в сотрудничестве с нашим Оленекским районом и Якутией строит линию 500 км. В конце 2020 года у нас впервые появится высокоскоростной интернет за полярным кругом с выходом на Северный Ледовитый океан в будущем», — пообещал Айсен Николаев.

Первым получит интернет Оленекский район, расположенный за полярным кругом.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году Якутия намерена занять лидирующие позиции в цифровизации регионов.