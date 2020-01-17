Оренбург, , 07:43 — REGNUM В Оренбургской области с 1 июля 2020 года для крупных потребителей тариф на электроэнергию будет снижен. Снижение составит 12%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Среди крупных предприятий, которым электричество будут поставлять по сниженной стоимости, названы завод «Инвентор», завод бурового оборудования, ООО «Руссоль», ЗАО «Орский бекон».

Стоит отметить, ранее резонанс вызвало сообщение о том, что в Казахстане электроэнергия дешевле, чем у соседа — Оренбургской области. По данным портала Урал56, в правительстве Оренбуржья разницу в ценообразовании объяснили тем, что при расчете тарифов в Казахстане учитывают затраты на уголь, тогда как в Оренбуржье используется газ. Кроме того, в Казахстане применяют перекрестное субсидирование.

Информресурс привел пример, когда в Нур-Султане тепловая энергия обходится населению примерно в 400 рублей за 1 Гкал (поставщик «Астанаэнергосбыт»), а в Орске — 1740 рублей (поставщик — «Т Плюс»).