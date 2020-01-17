Москва, , 07:36 — REGNUM К 2024 году Якутия претендует на лидерство в цифровизации, заявил на Гайдаровском форуме в Москве глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.

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Для достижения результатов республике нужно создавать инфраструктуру. С 2012 года оптоволокно протянули на 8 600 км линий.

«Нам удалось серьёзно продвинуться в части цифровизации, создать индустрию IT-компаний. Во многом это произошло благодаря кооперации государства и бизнеса», — сказал Николаев.

По словам главы Якутии, одно из достижений последних лет в цифровизации — открытие в 2018 году самого крупного на Дальнем Востоке IT-парка площадью 10 тыс. кв. м. Изначально его резидентами были 20 компаний, на данный момент — уже 110.

«Якутия занимает доминирующее положение на рынке IT-услуг по Дальнему Востоку — 75% такого экспорта в зарубежные страны предоставляют якутские компании», — отметил Айсен Николаев.

Вместе с тем он обозначил и проблемы: продление срока льготного налогового режима для IT-компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, через четыре года в Якутии будет значительно увеличено количество работающих в IT-отрасли.