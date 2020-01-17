Хабаровск, , 07:22 — REGNUM С 25 по 28 января включительно не будут работать пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае.

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На время празднования китайского Нового года будет закрыт пункт пропуска между Россией и КНР в Бикинском районе Хабаровского края. Он возобновит работу с 29 января, пишет ИА «Хабаровский край сегодня». Также будут закрыты пункты пропуска на границе с КНР в соседних дальневосточных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за амурского паводка летом 2019 года не работали пункты пропуска на границе с КНР в Хабаровском крае и ЕАО. Китайская провинция Хэйлунцзян, соседствующая с ЕАО и Хабаровским краем, пережила сильнейшее наводнение.