Улан-Удэ, , 06:40 — REGNUM Арбитражный суд Бурятии 29 января 2020 года начнёт рассматривать иск Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к терруправлению Росрыболовства и частному предпринимателю. Спор касается рыбоводного участка, договор на который надзорный орган требует признать недействительным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц и Российской Федерации в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации обратился в арбитражный суд с иском к Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству (ОГРН 1 070 326 002 878, ИНН 0326043666), индивидуальному предпринимателю Порфиряну Дмитрию Ивановичу (ОГРНИП 315 032 700 040 860, ИНН 032621830046) о признании недействительным договора №28/РВУ-РБ от 23.06.2016 года пользования рыбоводным участком», — отмечается в материалах суда.

Иск в суд поступил ещё в августе 2019 года, но слушания неоднократно откладывались. В частности, в ходе заседаний планируется установить факт «изолированности водного объекта, в котором предпринимателю передан рыбоводный участок, от реки Селенга». Иные подробности спора пока неизвестны.

Ответчик по основному виду деятельности специализируется на воспроизводстве морских биоресурсов.