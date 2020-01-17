Улан-Удэ, 17 января 2020, 06:40 — REGNUM Арбитражный суд Бурятии 29 января 2020 года начнёт рассматривать иск Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к терруправлению Росрыболовства и частному предпринимателю. Спор касается рыбоводного участка, договор на который надзорный орган требует признать недействительным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск в суд поступил ещё в августе 2019 года, но слушания неоднократно откладывались. В частности, в ходе заседаний планируется установить факт «изолированности водного объекта, в котором предпринимателю передан рыбоводный участок, от реки Селенга». Иные подробности спора пока неизвестны.
Ответчик по основному виду деятельности специализируется на воспроизводстве морских биоресурсов.