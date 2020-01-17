Владивосток, , 06:05 — REGNUM В настоящее время в Приморье реализуется 76 мер социальной поддержки, в то время как год назад их было только 57, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Получателями мер социальной поддержки в 2019 году стало более 700 тысяч жителей края, на эти цели было направлено 13 млрд рублей консолидированного бюджета.

В Приморье появились новые выплаты и компенсации для пожилых людей, ветеранов и инвалидов, работников бюджетной сферы, расширен демографический пакет. Если в январе 2019 года в Приморье действовали 25 мер соцподдержки семей с детьми, то сегодня их 27. Социальную поддержку получают разные семьи, независимо от количества детей и уровня дохода.

«Расходы на демографические выплаты в 2020 году увеличены до 6,9 миллиарда рублей в сравнение с 4,4 миллиарда рублей, направленными на эти цели в 2019 году», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, акценты на работу регионов по повышению качества жизни населения определил в своём послании президент России Владимир Путин.