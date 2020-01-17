Хабаровск, , 05:42 — REGNUM Прокуратура Хабаровского края пригрозила судом губернатору региона Сергею Фургалу за неисполнение прокурорских предписаний и решений суда по оплате топлива для муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

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Компания «Флагман», ранее поставлявшая топливо для отопительного сезона в муниципалитеты края, с помощью прокуратуры, «вытаскивает» свои деньги из правительства Хабаровского края. Благодаря вмешательству прокуратуры, компания смогла вернуть 500 млн рублей. Еще порядка 250 млн рублей правительство края возвращать не спешит. Основные должники — Советско-Гаванский и Ванинский районы.

«Мы ожидаем, что оставшаяся сумма будет выплачена в первом квартале 2020 года. Отказ подчиниться законным требованиям грозит штрафами и судами», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Флагман» является также резидентом ТОСЭР и создает крупнейший в регионе горнолыжный комплекс. Но и здесь права «Флагмана» неоднократно были нарушены правительством Хабаровского края — резидент не получил положенную по закону субсидию. Это привело к приостановке работ. Прокуратура Хабаровского края направила в адрес губернатора целый пакет представлений о недопустимости нарушения прав резидентов ТОСЭР.