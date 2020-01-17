Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Европейский союз может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на торговую сделку между США с КНР в случае, если она нарушает нормы свободной торговли. Об этом 16 января заявил еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

По словам Хогана, ЕС проведет анализ положений соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент США Донaльд Трамп и вицe-премьер Китая Лю Xэ подписали первый пакет документов в рамкаx торгового соглашения между странами. Согласно сделке, КНР обязуется закупить в течение двух лет американскиe промышленные товары и услуги на общую сумму в $200 млрд.

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