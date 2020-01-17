Пекин, , 05:04 — REGNUM Экспорт кофе из Бразилии в Китай вырос более чем в два раза за прошедшие пять лет, сообщает агентство «Синьхуа».

"Трансформация, которую переживает Китай по вопросу кофе, впечатляет», — заявил технический директор совета экспортёров кофе Бразилии.

Агентство отмечает, что увеличение экспорта бразильского кофе в Китай обусловлено стремительным ростом популярности напитка в Поднебесной. Бразильские экспортеры оптимистично смотрят на сложившуюся тенденцию и намереваются удовлетворить спрос на кофе среди китайских потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января китайская провинция Хэбэй отправила первую партию из 32,4 тонны груш в Бразилию. Всего Китай экспортирует около 500 тысяч тонн этого фрукта в разные страны мира.

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