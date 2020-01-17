Пенза, , 04:49 — REGNUM Интересная ситуация развернулась вокруг одного из муниципальных предприятий Пензы, отвечающего в том числе за покосы городских газонов. Поставщик газа обратился с иском о банкротстве МУП «Зелёное хозяйство города Пензы», но через двое суток передумал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В арбитраж Пензенской области 14 января 2020 года от ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» поступил банкротный иск к МУП «Зелёное хозяйство города Пензы», учреждённому управлением муниципального имущества Пензы в апреле 2005 года для выращивания однолетних трав. А уже 16 января в деле появилось указание на ходатайство о возвращении искового заявления.

Стоит отметить, что это далеко не первая претензия поставщика газа к МУП, который с января 2018 года возглавляет Вячеслав Голохвастов. С марта по август 2019 года было подано шесть исков о взыскании разных сумм долга. Например, в апреле было взыскано 1 495 941,88 рубля.

Имеет к МУП претензии и другой поставщик коммунальных ресурсов — ООО «ТНС энерго Пенза», которое 16 января 2020 года потребовало взыскать один из небольших долгов.