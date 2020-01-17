Нью-Йорк, США, , 04:19 — REGNUM Капитализация группы Alphabet, которой принадлежит компания Google, впервые достигла $1 трлн, сообщает 17 января телекомпания CNBC.

Успешному достижению отметки в триллион долларов способствовало увеличение стоимости акций холдинга на бирже NASDAQ. По итогам предыдущего дня цена акций Alphabet класса А составила $1450,16, а цена закрытия класса C — $1451,70. В результате общая рыночная стоимость холдинга достигла исторического рекорда в $1 трлн.

По ее данным телекомпании, Alphabet стала четвертой компанией в США, чья рыночная капитализация превысила эту отметку. Первой в 2018 году была Apple, за ней последовали Microsoft и Amazon.

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