Якутск, , 03:31 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» объявила о начале сезона скидок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушного перевозчика.

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«С 17 января началась трёхдневная распродажа авиабилетов по сниженным ценам на всех регулярных рейсах. Скидка действует для пассажиров старше 12 лет. Завершится распродажа 19 января. Билеты можно приобрести на полёты с 17 января по 15 мая 2020 года», — пояснили в авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, долги авиакомпании «Якутия» увеличились в два раза и на конец 2019 года составили 13 млрд рублей.