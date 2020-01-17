Красноярск, , 03:21 — REGNUM В 2020 году в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 76 дорожных объектов — около 250 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении автомобильных дорог.

На эти цели выделят более 1,9 млрд рублей.

По словам руководителя КГКУ «КрУДор» Андрея Журавлёва, предстоит завершить ремонт 27 объектов, переходящих с 2019 года. Также планируется начать работу на 49 новых объектах. Среди них 11 — в составе Красноярской агломерации.

Напомним, в 2019 году в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 79 объектов региональных автодорог общей протяженностью порядка 300 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге раскритиковали аукцион на проектирование ремонта улицы.