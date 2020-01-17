Анадырь, , 03:21 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин заявил, что льготную ипотеку под 2% на вторичном рынке нужно распространить на всей территории автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент дальневосточную ипотеку можно оформить в Анадыре и других населённых пунктах только на новострой. Но строительство жилья только начинается и предложений ограниченное количество.

«Программа нуждается в совершенствовании и корректировке. Считаю, что она должна быть расширена на всю территорию Чукотки в части покупки жилья на вторичном рынке. Мы прорабатываем перечень надёжных строительных компаний, чтобы заключить соглашения о сотрудничестве в рамках программы», — сказал Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека под 2% на вторичное жильё доступна на Чукотке лишь в 20 сёлах.