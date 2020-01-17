Рига, 17 января 2020, 03:05 — REGNUM Латвийский государственное акционерное общество airBaltic в течение 2019 года по всем маршрутам перевезла 5 049 317 пассажиров, сообщил портал LSM.
Для компании эта цифра стала рекордом. Это на 22% больше, чем в 2018 — ом. Исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаусс указал, что за год компания укрепила позиции самого большого перевозчика в регионе. Во многом это произошло благодаря открытию 9 новых маршрутов. Основой воздушного флота airBaltic является Airbus A220−300. В течение года компания совершила 62 748, что на 12% больше, чем в прошлом, при средней заполняемости самолётов в 76%.