Рига, , 03:04 — REGNUM Представитель Латвийской железная дорога (LDz) Элла Петермане сообщила, что предприятие запланировало увольнение 1500 сотрудников, пишет портал LSM.

Это не первая волна сокращений в компании. В 2017 году латвийская железная дорога уже уволила около 1000 работников из 12 000, тогда работающих на предприятии. Основной причиной для сокращение стало падение перевозок. График поэтапных сокращений прдоставлен компанией Государственному агентству занятости (NVS). По словам председателя Правления LDz Мариса Клейнберга, в этих условиях компания должна выполнять свою основную функцию — поддерживать инфраструктуру железнодорожного транспорта. Руководство компании надеется, таким образом, увеличить эффективность предприятия.